Шанувальники розкритикували Мерайю Кері за безглузде вбрання

Шанувальники розкритикували Мерайю Кері за безглузде вбрання

Аамериканська співачка Мерайя Кері опублікувала фото, яке, судячи з усього, зроблено в її будинку.

Джерело: Відомості

На знімку зірка естради стоїть біля величезної ялинки в безглуздому вбранні, про що відразу ж заговорили шанувальники в коментарях, повідомляє видання «Актуальные новости».

Фото в будинку біля великої ялинки вже встигло набрати безліч відміток «мені подобається», але в коментарях підписники кажуть, що виглядає Кері дуже безглуздо. Для фото вона одягла нижню білизну, сорочку і черевики.

Фанати відзначили, що співачка широко посміхається і виглядає щасливою, проте її образ нікому до вподоби не прийшовся.

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...