Шанувальники розкритикували Мерайю Кері за безглузде вбрання

На знімку зірка естради стоїть біля величезної ялинки в безглуздому вбранні, про що відразу ж заговорили шанувальники в коментарях, повідомляє видання «Актуальные новости».

Фото в будинку біля великої ялинки вже встигло набрати безліч відміток «мені подобається», але в коментарях підписники кажуть, що виглядає Кері дуже безглуздо. Для фото вона одягла нижню білизну, сорочку і черевики.

Фанати відзначили, що співачка широко посміхається і виглядає щасливою, проте її образ нікому до вподоби не прийшовся.