У Дженіфер Лопес роман з бойфрендом Ріанни

Після розриву з танцюристом Каспером Смартом співачка була помічена в компанії нового коханого, повідомляє видання «Актуальные новости».

Папараці мало приділяли увагу частим зустрічам зірки і репера Дрейка, колишнього бойфренда Ріанни, у якого з Лопес 17-річна різниця.

Річ у тім, що разом із Дженіфер вони працюють над спільним треком. Однак, як свідчать спільні фото в його блозі, стосунки давно зайшли за рамки робочих. Після чергового відвідування квартири Дженіфер, папараці зробили відповідні висновки про новий роман співачки.