Анжеліка Морган пробіглася по пляжу в екстремальному бікіні
Ніби випадково папараці упіймали Морган на пляжі.
41-річна зірка реаліті-шоу Анжеліка Морган, більше відома під псевдонімом Frenchy, вже бабуся, але, не дивлячись на такий солідний статус, вона дозволяє собі більш ніж відверті фотосесії, повідомляє видання Paparazzi.ru.
Ніби випадково папараці упіймали Морган на пляжі.
Варто зазначити, що для свого ще не такого поважного віку Анжеліка виглядає досить таки жахливо.
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