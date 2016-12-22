Джоан Роулінг анонсувала нову книгу

Джоан Роулінг / Фото: Reuters

Про це автор книг про Гаррі Поттера заявила в своєму Twitter, повідомляє Lenta.ru.

Роулінг прокоментувала твіт однієї з підписниць, яка запитала письменницю, чи збирається вона випускати нову книгу. «Я зараз працюю над нею (буквально)», — зазначила англійка.

Вона додала, що роман ніяк не пов'язаний з її попереднім твором «Фантастичні тварини і де їх шукати». Письменниця відмовилася розкривати подальші подробиці.