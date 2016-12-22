Бйорк звинуватила ЗМІ в сексизмі

Її обурює той факт, що стереотипна свідомість суспільства, нав’язана ЗМІ, дозволяє жінкам співати тільки про хлопців і нещасливе кохання, повідомляє VistaNews.

Якщо артистка виконує сингл про атоми або математику, то в її творчості чогось не вистачає, заявила Бьорк. Чоловікам дозволено співати про все і при цьому не ставати винятком із правила, але жінка повинна стояти на сцені в сльозах і виконувати пісню про нещасливе кохання, пише ірландська співачка.

Причиною такої заяви послужила критика з боку преси після виступу Бьорк в Техасі 16 грудня. Концертну програму співачки не оцінили критики.

Бйорк — ірландська співачка. Останній її альбом вийшов у світ в 2015 році під назвою «Vulnicura».