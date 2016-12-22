ЗМІ опублікували невидану фотосесію Міранди Керр без цензури
У мережі опубліковані фотографії зірки Victoria’s Secret Міранди Керр зовсім без цензури.
Ця чорно-біла фотосесія з’явилася ще кілька років тому і була розкуплена відразу кількома поважними виданнями, повідомляє видання Paparazzi.ru.
Але ніде не публікувалися настільки відверті кадри, які були видані тільки в кінці грудня 2016 року.
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