Ігор Угольников показав дорослу доньку

Актор і режисер Ігор Угольников зробив несподіваний подарунок своїм підписникам в Мережі, повідомляє видання «Домашний очаг».

Він опублікував спільне фото з дорослою дочкою Іриною від першого шлюбу артиста з Наталією Шуміліною.

Свою спадкоємицю турботливий батько представив публіці дуже зворушливими словами: «Моя доросла приголомшлива дочка».

Варто відзначити, що Угольников не відрізняється любов’ю до афішуванню подробиць особистого життя і вкрай рідко ділиться з пресою розповідями про себе і членів сім’ї. Проте на його сторінці в Instagram часто з’являються фото артиста з різних знімальних майданчиків, на яких він зображений зі своїми колегами. Саме з цієї причини підписники Ігоря гідно оцінили такий щедрий жест знаменитості і подякували йому за довіру.

Шанувальники актора відзначили, що його дочка взяла краще від батьків і дуже схожа на зоряного батька.