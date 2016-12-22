Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв

«Останнім часом мою фотографію використовують для реклами косметики! Від мого імені! Я не є лицем ніякого косметичного бренду на цей момент. Прошу вірити тільки тому, що написано в моєму акаунті» — заявила Брежнєва на своїй сторінці в Instagram, повідомляє «Рамблер».

Як зазначила співачка, люди повірили рекламі, заплатили «хорошу ціну», а в підсумку виявилося, що продукт є «китайською підробкою».

Брежнєва також заявила, що стала отримувати скарги з боку покупців. Зірка закликала громадян бути пильними і уважними.