Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв
Відверту фотографію співачки інтернет-шахраї незаконно використовували в рекламі косметики.
«Останнім часом мою фотографію використовують для реклами косметики! Від мого імені! Я не є лицем ніякого косметичного бренду на цей момент. Прошу вірити тільки тому, що написано в моєму акаунті» — заявила Брежнєва на своїй сторінці в Instagram, повідомляє «Рамблер».
Як зазначила співачка, люди повірили рекламі, заплатили «хорошу ціну», а в підсумку виявилося, що продукт є «китайською підробкою».
Брежнєва також заявила, що стала отримувати скарги з боку покупців. Зірка закликала громадян бути пильними і уважними.