Дмитро Шепелєв розповів деякі подробиці життя з Жанною Фріске

Як відомо, в кінці листопада з’явилася книга Дмитра Шепелєва «Жанна», в якій він розповів про боротьбу популярної співачки з раком, повідомляє видання «УзнайВсе».

Телеведучий був в жаху від того, що відбувалося з його дружиною, до того ж він розумів, що лікування, призначене Жанні, не допомагає. Тоді вони зважилися на ін’єкції новітньої вакцини — і сталося диво, з клініки в Лос-Анджелесі, куди Дмитро привіз Фріске на каталці, вона йшла на своїх ногах. Спочатку співачка взялася за себе, стала стежити за зовнішністю, займатися спортом.

«Іноді Жанна ніби віддаляється від мене, розчиняється в снах, думках. В розсіяному погляді. Мені страшно від цього. І я злюся. На себе, на неї, на хворобу. Іноді я не впізнаю свою Жанну. Вона живе порожнім, безцільним життям. Не пам'ятає, що я їй казав 15 хвилин назад. Мало з дитиною. Забула про спорт. Багато одна. Багато спить. Напевно, вона і раніше була такою, тільки зараз все найгірше в ній стало особливо помітним, а все краще сховалося», — пише Дмитро.

Він почав злитися на її забудькуватість і порожнечу в її голові, а щоб якось забутися, напивався щовечора. «Мені було так самотньо, і я був абсолютно спустошений. Я гинув разом із Жанною», — зізнається артист. І одного разу в нього стався нервовий зрив. «Я кричав, ламав меблі, бив кулаком в стіну і повторював тільки: «Як боляче…». Дружина обіймала його за плечі і намагалася заспокоїти.

А потім лікарі повідомили, що надії більше немає, і пухлина продовжує рости. Борючись із хворобою, Дмитро Шепелєв чекав повернення своєї Жанни, а її більше не було, і якщо він був готовий до кінця битися за «свою Жанну», то за цю — ні.

Нагадаємо, Жанна Фріске померла 15 червня 2015 роки від раку мозку.