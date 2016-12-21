Шарліз Терон знайшла заміну Шону Пенну

Каліфорнійським папараці пощастило: їм вдалося зняти Шарліз Терон з її новим бойфрендом — актором Сетом Макфарлейном, повідомляє 7days.

Їх упіймали в той момент, коли посміхаючись і закохано дивлячись один на одного, вони виходили з ресторану в Лос-Анджелесі

41-річна Шарліз і 43-річний Сет знайомі вже кілька років. Вони вперше зустрілися в 2014-му на зйомках фільму «Мільйон способів втратити голову». Причому, як зізналися обидва, з першого погляду справили один на одного сильне враження. «Мені вже при нашій першій же зустрічі здалося, що я знаю її все життя!» — сказав тоді Сет. А Шарліз так висловилася про Макфарлейн: «Сет відноситься до числа чоловіків, що зачаровують вас відразу — ще на відстані. Але і коли ви дізнаєтеся його ближче, він ніколи вас не розчарує. Познайомитися з ним було для мене справжнім подарунком. Навіть коли мені буде 80 років і я буду близька до кінця життя, я буду його пам'ятати!»

Однак, незважаючи на таке сильне тяжіння, після закінчення зйомок Шарліз і Сет розлучилися, а їхні стосунки так і не переросли в справжній роман. Сет в той час був абсолютно вільний, завершивши стосунки з актрисою Емілією Кларк з «Гри престолів», а ось серце Терон тоді було зайнято: вона перебувала в стосунках з Шоном Пенном. Однак влітку 2015 го Шарліз розірвала заручини з Шоном, так що тепер вона може сміливо будувати нові відносини.

Правда, поспішати Терон не має наміру, адже вона не одна: під її опікою знаходяться двоє прийомних дітей — 4-річний Джексон, якого вона усиновила в березні 2012-го і малятко Огаст, яку вдочерила в минулому році. Так що актриса хоче переконатися в тому, що її новий бойфренд знайде повний контакт з дітлахами.