Марк Цукерберг показав перші кроки своєї дочки за допомогою панорамного відео
Засновник і беззмінний керівник Facebook Марк Цукерберг поділився важливим епізодом свого життя.
Його однорічна дочка Макс зробила перші кроки, повідомляє видання Hello!.
Цей момент Марк зобразив на особливу камеру, яка знімає панорамне відео у форматі 360 градусів з ефектом присутності. Глядач може керувати кутом огляду і дивитися на ситуацію так, як якщо б він сам був її учасником.
«Коли я, будучи малюком, зробив свої перші кроки, моя мама записала дату цієї події в мій дитячий альбом. Коли діти моєї сестри зробили свої перші кроки, вона зняла їх на фото і відео. Коли Макс почала ходити, я хотів відобразити це дійство з оглядом в 360 градусів, щоб мої друзі і родичі могли відчути, що вони перебували тут і розділили з нами цей момент. І ось що вийшло!» — написав Марк, опублікувавши створене ним відео на своїй сторінці в Facebook.
Про нову технологію Марк вперше розповів в лютому цього року на Всесвітньому мобільному конгресі в Барселоні.
«Вже скоро ми будемо жити в світі, де у кожного буде можливість жити віртуальним життям і ділитися своїми враженнями з іншими людьми, причому вони зможуть виявитися прямо в центрі подій. Уявіть, що ви отримали можливість посидіти біля вогню з друзями, як тільки ви цього захотіли, або подивитися разом кіно в своєму власному кінотеатрі. Уявіть собі миттєві зустрічі в будь-якій точці світу, який тільки побажаєте. Всі ці речі стануть можливими», — заявив Цукерберг, пообіцявши, що він і його кращі інженери зроблять все можливе, щоб втілити свої ідеї в життя якнайшвидше. І перші панорамні відео підтверджують, що вони налаштовані серйозно.
Максіма Чан, яку батьки називають скороченим ім'ям Макс, з'явилася на світ 2 грудня 2015 року. Її народження стало довгоочікуваною подією для Марка Цукерберга і Прісцилли Чан, оскільки вони давно хотіли мати дітей, але зазнавали труднощів із зачаттям. Про них своїм передплатникам в Facebook повідомив сам Марк, закликавши громадськість обговорювати подібні проблеми.