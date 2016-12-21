Алла Пугачова показала фанатам нове фото своїх підрослих дітей

На знімку щасливі малюки зображені разом з татом, Максимом Галкіним, повідомляє VistaNews.

Зараз Ліза і Гаррі підхопили застуду, а тому весь час знаходяться вдома. Але і там вони завжди можуть зайняти себе чим-небудь цікавим: в їхньому розпорядженні велика ігрова кімната, крім того, вони мають можливість грати на музичних інструментах.

Будучи на сцені талановитою та яскравою виконавицею, яка вже багато десятиліть змушує говорити про себе, в особистому житті Алла Пугачова залишається звичайною люблячою дружиною і мамою. Вона скоригувала свій гастрольний графік заради того, щоб більше часу проводити з трирічними дітьми. Багато фанатів Пугачової вже зробили висновок, що її син схожий на Максима Галкіна, а молодша дочка є точною копією її самої.