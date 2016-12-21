Кеті Топурія шокувала фанатів своєю новою зачіскою

Солістка групи «А-студіо» Кеті Топурія анонсувала вихід нового кліпу, в якому постане в новому іміджі, повідомляє VistaNews.

Саме для відеороботи Кеті вирішила кардинально змінити зовнішність. Колеги «по цеху» жартують, кажучи, що тепер співачку легко сплутати з репером Децлом.

Дата, на яку заплановано вихід кліпу, і назва пісні поки тримається в таємниці. Варто зазначити, що не так давно співачка стала мамою, проте факт появи дитини не позначився на її кар'єрі, більше того, Кеті крім виступу на сцені, почала займатися розробкою одягу і недавно представила свою першу колекцію. Думки про цей проект були неоднозначними, проте знайшлися й шанувальники незвичайного крою, які готові стати постійними покупцями.