Кім Кардашян і Каньє Уест знову з’явилися разом на публіці

Уперше за досить тривалий час пара світської левиці Кім Кардашян та співака Каньє Уеста з’явилася разом на подив громадськості. Подружжя вирішило пообідати в ресторані «Giorgio Baldi», розташованому в Санта-Моніці, повідомляє видання oane.ws.

В останні кілька місяців в ЗМІ неодноразово поширювалися чутки про те, що шлюб Кім Кардашян і Каньє Уеста буквально висить на волосині. Трохи пізніше з'явилася інформація про те, що Кім Кардашян зраджувала своєму чоловікові з популярним американським футболістом. Шанувальники зоряної пари сподіваються, що цей обід стане першим кроком до примирення знаменитостей і не дозволить їхньому шлюбу остаточно зруйнуватися.

Необхідно нагадати про те, що деякий час тому чоловік Кім Кардашян Каньє Уест вийшов з реабілітаційного центру, де пройшов курс лікування після нервового зриву. А сама Кім Кардашян досі переживає через недавно вчинений на неї напад у Франції.