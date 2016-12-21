У сім’ї Ніколь Кідман і Кіта Урбана очікується поповнення

У ЗМІ з’явилася інформація, що Ніколь разом із чоловіком планують взяти з притулку в Індії хлопчика. Очевидно, розширенням сім’ї пара має намір відзначити десятиліття спільного життя, повідомляє Informing.

Треба сказати, що раніше Кідман говорила про своє бажання усиновити дитину за прикладом своєї героїні у фільмі «Лев». Там Героїня Кідман, Сью, бере на виховання 5-річного хлопчика з Калькутти і виховує його протягом 20 років. Однак, подорослішавши, він відправляється на пошуки рідної матері, залишивши Сью на самоті.

Кідман вже має досвід виховання прийомних дітей. У шлюбі з Томом Крузом вона взяла з притулку Ізабеллу і Коннора. Це сталося в 1993 і 1995 роках. Після розлучення діти залишилися з батьком.

У шлюбі з Кітом Урбаном Ніколь народила двох дочок.