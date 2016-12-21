Анна Сєдокова поділилася пікантним знімком

Анна Сєдокова знає, що найпростіший спосіб привернути до своєї персони увагу публіки — це публікація відвертих фото і нерідко користується таким способом підвищення популярності, повідомляє Informing.

Раніше 34-річна співачка заінтригувала шанувальників натяком на новий роман. Але виявилося, що натяки на серйозні взаємини і публікація в соцмережах знімків з невідомим красенем — це лише спосіб привернути увагу до нового творіння екс-віагранкі. Привабливий брюнет, в обіймах якого позувала в Instagram Анна, виявився героєм її нового кліпу, а не новим бойфрендом.

Ну а оскільки інтрига з «романом» розкрилася після презентації кліпу, Сєдокова вирішила розбурхати шанувальників перевіреним способом — за допомогою відвертого фото.

Напередодні артистка виклала в своєму Instagram знімок, на якому вона зображена у вбранні з дуже глибоким декольте. Правда, можливості висловитися щодо її чудових форм співачка фанатам не надала.

Мабуть, не бажаючи вислуховувати критику від прихильників моралі, які не впускають можливості докорити всім зірковим матусям, що публікують еротичні фотографії, Анна відключила коментарі до пікантному знімка.