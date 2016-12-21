Алла Пугачова і Максим Галкін святкують «дерев’яне» весілля

Реєстрація стосунків двох знаменитостей відбулася 23 грудня 2011 року, повідомляє VistaNews.

Любовний зв'язок Алли Пугачової і Максима Галкіна багатьом здається бездоганним, але, звичайно, як і в будь-якій сім'ї, у подружжя іноді виникають суперечки з того чи іншого приводу.

Так, наприклад, співачка вважає, що їхні діти Ліза і Гаррі потребують більш суворого виховання, і вважає, що їм потрібно прищеплювати поняття про порядок і дисципліну. А ось пародист, навпаки, зовсім не може давати відсіч дитячим пустощам, оскільки в глибині душі є досить м'якою людиною.

У той же час, Максим Галкін повністю підтримує творчу діяльність своєї дружини. У нього з Аллою Пугачовою частенько виникають розбіжності, а ще доводиться боротися зі згубною звичкою Примадонни — курінням. Зірка поки що не змогла позбутися від неї, але зараз вона курить значно рідше, ніж раніше.