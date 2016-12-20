Джигурда планує відсудити в телеканалів 20 млн за наклеп

«Я маю намір зрубати близько 20 мільйонів (з кожного телеканалу по 3 мільйони за наклеп). Бо вони поширювали всі ці ролики, поширювали брудні чутки про те, що Джигурда — «півень», альфонс і т. д.», — розповів він, не уточнивши, чи йде мова про рублі чи про іншу валюту, повідомляє «Рамблер».

Також актор заявив, що хоче подати в суд на свою колишню дружину Марину Анісіну та її адвоката Сергія Жоріна.

Нагадаємо, цього року Джигурда виявився в центрі скандалу через смерть 56-річної підприємниці Людмила Браташ. Вона була подругою Джигурди та Анісіної, а також хресною їхнього старшого сина. Джигурда назвав смерть жінки вбивством, проте правоохоронці не знайшли жодних ознак злочину. Також актор стверджував, що з квартири Браташ зникли всі гроші, ювелірні прикраси і заповіт, залишений на ім’я його дітей.

Пізніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Джигурда і Анісіна можуть стати фігурантами справи про крадіжку майна Браташ.