Брітні Спірс почала жити з новим коханим
Нещодавно стало відомо, що 35-річна співачка Брітні Спірс закрутила роман з 23-річним красенем Семом Асгарі.
Більш того, недавно з’ясувалося, що 23-річний обранець артистки перебрався до неї жити в будинок у Лас-Вегасі, повідомляє Neformat.
Варто відзначити, що Сем працює моделлю, а також професійно займається бодібілдінгом. З Брітні хлопець познайомився на зйомках її нового кліпу «Slumber Party».
Джерела говорять, що Брітні і Сем настільки закохані одне в одного, що майже не розлучаються.