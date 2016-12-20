Брітні Спірс почала жити з новим коханим

Більш того, недавно з’ясувалося, що 23-річний обранець артистки перебрався до неї жити в будинок у Лас-Вегасі, повідомляє Neformat.

Варто відзначити, що Сем працює моделлю, а також професійно займається бодібілдінгом. З Брітні хлопець познайомився на зйомках її нового кліпу «Slumber Party».

Джерела говорять, що Брітні і Сем настільки закохані одне в одного, що майже не розлучаються.