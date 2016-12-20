Катя Осадча знялася в рожевій шубці

Телеведуча погодилася взяти участь у фотосесії і деякі знімки були вельми відвертими. Шанувальники були вражені, що Катя позувала перед камерами в рожевій шубці на голе тіло. Звичайно, вагітний живіт ведучої не потрапив у кадр, але це анітрохи не знижувало інтересу до її нової фото сесії, повідомляє zvezdez.ru.

Крім цього, на сторінках журналу читачі також знайдуть інтерв'ю з ведучою, в якому вона розповість про свою зустріччю з новим Президентом США Дональдом Трампом, а також зацікавить новорічним карнавалом, який буде демонструватися на телеканалі «1+1» в перший день нового 2017 року.