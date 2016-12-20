Дочка Кіркорова вперше виступила на великій сцені

Дочка Кіркорова вперше виступила на великій сцені

Виступ Алли-Вікторії співак виклав у соціальну мережу.

Джерело: Відомості

На фото видно, як дитина дарує зі сцени квіти своєму знаменитому батьку, повідомляє VladTime.

Виконавець повідомив, що цей момент став для нього найбільш хвилюючим і щасливим. 

Король російської поп-музики не забув відзначити, де саме виступала його донька, і подякував хореографу Аллі Духовій за діяльну участь в організації виступу Алли-Вікторії на сцені. 

Фотографія отримала безліч позитивних відгуків шанувальників співака. Фанати привітали Філіпа з творчим дебютом його дочки та побажали подальших звершень. 

 

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