Дочка Кіркорова вперше виступила на великій сцені

На фото видно, як дитина дарує зі сцени квіти своєму знаменитому батьку, повідомляє VladTime.

Виконавець повідомив, що цей момент став для нього найбільш хвилюючим і щасливим.

Король російської поп-музики не забув відзначити, де саме виступала його донька, і подякував хореографу Аллі Духовій за діяльну участь в організації виступу Алли-Вікторії на сцені.

Фотографія отримала безліч позитивних відгуків шанувальників співака. Фанати привітали Філіпа з творчим дебютом його дочки та побажали подальших звершень.