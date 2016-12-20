Дочка Кіркорова вперше виступила на великій сцені
Виступ Алли-Вікторії співак виклав у соціальну мережу.
На фото видно, як дитина дарує зі сцени квіти своєму знаменитому батьку, повідомляє VladTime.
Виконавець повідомив, що цей момент став для нього найбільш хвилюючим і щасливим.
Король російської поп-музики не забув відзначити, де саме виступала його донька, і подякував хореографу Аллі Духовій за діяльну участь в організації виступу Алли-Вікторії на сцені.
Фотографія отримала безліч позитивних відгуків шанувальників співака. Фанати привітали Філіпа з творчим дебютом його дочки та побажали подальших звершень.