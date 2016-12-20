Кайлі Міноуг і Лобода обрали схожі наряди

LOBODA для фінального номеру Гала-концерту щорічної музичної премії M1 Music Awards вибрала елегантний комбінезон в пайєтках від модного бренду Yves Saint Laurent, який підкреслив витончену фігуру артистки. Доповнила образ Світлана екстравагантними очками ручної роботи.

Через кілька тижнів в аналогічному комбінезоні перед публікою з’явилася і австралійська співачка Кайлі Міноуг. Артистка виступила в фіналі французького проекту Danse avec les stars («Танці з зірками»), виконавши хіт Night Fever.