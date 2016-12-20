Ажеліка Варум готується стати бабусею

Дочці Анжеліки Варум Єлизаветі скоро виповниться 18 років, але вона вже цілком самостійна дівчина, повідомляє Ru.Delfi.

З чотирьох років Ліза жила з дідусем в Маямі, там же потім пішла в коледж. Потім створила власну рок-групу Without Gravity, з якою сьогодні виступає на концертах. Ліза пише пісні, грає на гітарі. Тепер саме час подумати і про влаштування особистого життя.

«Ліза вже познайомила мене зі своїм хлопцем, — посміхнулася Анжеліка Варум. — Причому в нас вийшла цікава історія. Зустріла дочка хлопця завдяки мені Якось ми пішли з нею на рок-концерт і мені дуже сподобався барабанщик. «Такий хлопчик тобі підійшов би», сказала я тоді дочці. Через два роки Ліза зателефонувала мені і похвалилася: «Мам, барабанщик наш!» Це був той же самий молодий чоловік, що мені тоді сподобався».

На жаль Анжеліки, дочка ставити штамп у паспорті не поспішає: «Вони з бойфрендом все в музиці, в творчості. Хоча я дуже хочу скоріше стати бабусею, давно готова няньчити онуків!»

Варум каже, що бабусею буде суворою: «Мені здається, якщо обійтися без ванільних сюсюкань, якщо не потурати примхам, то можна виростити хорошу людину!».