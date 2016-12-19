Меттью МакКонехі похвалився використанням реальних тигрів у своєму фільмі

Відомий голлівудський актор нещодавно розповів виданню Vulture про свій досвід роботи із живими тиграми під час зйомок в новому фільму «Gold», повідомляє The Dodo.

Він, як спочатку і передбачалося, розігрував сцену з тигром в Таїланді, оскільки місцевий тигр був дешевший у використанні, ніж інші тигри, але тварина була «боягузливою», розповів МакКонахі: «Ми не цілком довіряли цьому тигрові... Він ніби вчора був спійманий з дикої природи».

Але це не зупинило продюсерів від використання живого тигра, а не згенерованого комп'ютером (CG). «А CG тигр був би більш безпечним, — сказав Макконахі. — Може більш дорожчим. Але тоді менше кайфу».

Тоді продюсери вирішили знімати сцену в Нью-Мексико з іншим тигром, після того, як вони вирішили, що не довіряють тайському тигрові.

Тигр в Нью-Мексико «був більш молодим, і він втрачав концентрацію уваги, — розповів Макконахі. — Він ревів і озирався, немов запитуючи «Чому я роблю це знову? Чому цей хлопець йде попереду мене, поклавши руку на мою голову?»

МакКонахі сказав, що він повинен був стежити за цікавістю тигра. «Коли Вам цікаво, як буває цікаво котові, Ви можете протягнути руку і щось поторгати лапою... І я не хотів, щоб мене торкали лапою».

Під час зйомок тигр супроводжувався тренером, який утримував його на повідку.

«Золото» (Gold) — американський кримінально-пригодницький фільм, знятий Стівеном Гейганом. Прем'єра стрічки в США відбудеться 25 грудня 2016 року. Фільм розповідає про бізнесмена-мрійника Кенні Уельса, який хоче знайти золото в незвіданих індонезійських джунглях.