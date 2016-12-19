Анну Сєдокову розкритикували за макіяж її п’ятирічної дочки

Колишня солістка групи «ВІА Гра» Анна Сєдокова виховує двох дочок від різних шлюбів — старшу Аліну і молодшу Моніку. Співачка не приховує спадкоємиць від сторонніх, а Моніка і зовсім стала героїнею музичного кліпу зіркової мами. Дівчинка, на думку знаменитості, з успіхом впоралася зі своєю роллю, повідомляє видання «Домашний очаг».

Крім того, Сєдокова часто публікує знімки з дочками в Мережі. Нещодавно вона поділилася фотографіями молодшої спадкоємиці, які викликали шквал критики на адресу артистки. Річ у тім, що на знімках у дівчинки губи нафарбовані червоною помадою. Цей факт збентежив багатьох підписників зірки, які відзначили, що п'ятирічній дитині поки рано користуватися помадою. Деякі були обурені не тим, що малятко нафарбоване, а тим, який яскравий колір був використаний для цього.

Сама ж співачка ніяк не відреагувала на зауваження на свою адресу.