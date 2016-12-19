Ксенія Собчак розповіла про перший місяць життя свого сина

Відома російська телеведуча Ксенія Собчак 18 листопада вперше стала мамою, повідомляє видання «Домашний очаг».

Вона подарувала чоловікові, акторові Максимові Віторгану, сина, ім'я якого тримається в найсуворішому секреті. Щасливі батьки відразу ж після появи на світ малюка зазначили, що не збираються зі своєї дитини робити рекламний привід, щоб наживатися на ньому. Однак, незважаючи на цю заяву, багато журналістів і представники різних компаній намагалися зробити привабливу пропозицію парі, щоб ті розповіли, як назвали сина. Але всі спроби виявилися марними.

А недавно Ксенія несподівано опублікувала ніжний і зворушливий пост, в якому розповіла, що її маляті виповнився місяць. Дбайлива мама поділилася тим, що їй дало материнство. «Спасибі всім, хто привітав. Нам — місяць. І головне відкриття цього місяця, як би не було важко, як би не «грали» гормони, як би не вели себе навколишні, тепер у мене є хтось, хто завжди і безумовно мене любить. І радий мені. Завжди. А з усім іншим я впораюся. Не вперше :)!» — написала Собчак.

Шанувальники знаменитості були розчулені подібним сентиментальним зізнанням Ксенії, яка завжди відрізнялася цинізмом і саркастичними коментарями про сімейні цінності.