Марина Анісіна вже знайшла заміну Микиті Джигурді

Поки Микита Джигурда планує анулювати розірвання шлюбу з Мариною Анісіною, фігуристка не тільки насолоджується свободою, але й вже підшукала собі нового бойфренда, повідомляє видання Zvezdez.ru.

Марину останнім часом стали все частіше помічати в компанії італійського фігуриста Івана Рігіна. Сама Анісіна називає італійського фігуриста «своїм віртуальним татом», а роки шлюбу з Джигурдою фігуристка вважає «вирваними з її життя».

Шанувальники поспішили нагадати, що Марина свого часу добровільно пішла під вінець з Микитою Джигурдою та народила акторові двох дітей. Судячи з подібних висловлювань Анісіної, у Микити Джигурди мало шансів на відновлення стосунків зі вже своєю колишньою дружиною-фігуристкою.