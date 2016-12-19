Віра Брежнєва та її дочка знялися в рекламі «татуйованих» светрів

Бренд Tattoo Sweaters зняв у своїй рекламній кампанії співачку Віру Брежнєву і її дочку Соню Кіперман, повідомляє Hello!.

«Я і моя божественна мама!» — написала Соня.

«Я і моя улюблена дочка!» — відповіла їй Віра в коментарі в Instagram.

Під час зйомки мама і дочка позували на тлі урбаністичних будівель, одягнені в світшоти і спідниці з імітацією татуювань. За визнанням дизайнерів Tattoo Sweaters, вони сприймають одяг як другу шкіру і вважають за краще, щоб вона була прикрашена натільним живописом.

Для дочки Віри Брежнєвої ця зйомка далеко не перша, адже модельна кар'єра Соні розвивається стрімко. У кінці минулого року вона стала обличчям бренду капелюшків Cover №1, в цьому році дебютувала на подіумі, взявши участь в дефіле Anna K в рамках Тижня моди в Нью-Йорку, потім пішов показ і зйомка для Bella Potemkina, а також фотосесія для української версії Cosmopolitan.