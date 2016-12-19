Наталя Водянова опублікувала фото з сином

В Instagram Водянова додала чорно-біле фото, на якому годує свого сина Романа, повідомляє Neformat.

Наталя пояснила, що взяла участь в кампанії проти святенництва щодо годування дітей грудьми.

«Я беру участь сама і запрошую вас творчо підтримати кампанію проти святенництва щодо грудного годування Зворушливі і прекрасні колажі годуючих мам сколихнули Інтернет, і я вдячна Ховханнесу Авояну і команді чудового додатка @PicsArt за підтримку ініціативи у створенні всієї цієї краси і натхнення», — написала Наталя під фото.