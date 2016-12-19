Анджеліна Джолі шокувала фанатів поганим зовнішнім виглядом

Журналісти зуміли зробити фото знаменитості на вулиці міста, але на знімках перед фанатами постала жінка, зовсім не схожа на колишню красуню Голлівуду. Замість неї стояла виснажена худа жінка, після чого прихильники зробили висновки, що це може бути пов'язане з неврозами на ґрунті розриву з її чоловіком, повідомляє oane.ws.

Варто додати, що зараз актриса важить всього 35 кг при зрості 169 см, що вже є ненормальною пропорцією, а також вона відмовилася від їжі, а замість неї викурює пару пачок сигарет в день, що вводить в жах лікарів, котрі говорять їй про госпіталізацію, якщо зірка не візьме себе в руки.