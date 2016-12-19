Тіна Кароль подалася у дитячі письменниці

Співачка написала дитячу книгу «Різдвяна історія», видання якої побачило світ у День святого Миколая 19-го грудня, повідомляє «ТаблоID».

У книзі зібрані українські щедрівки, колядки та ноти до них.

Також простою українською мовою Тіна розповідає історії про вічну боротьбу добра і зла, а ще — про силу слова і пісні.

Книгу співачка написала за мотивами музичного фільму «Різдвяна історія з Тіною Кароль».

Придбати книжку Тіни можна на її офіційному сайті.

До речі, ілюстрації до книги безкоштовно створила пост-продакшн студія «Gloria FX», яка працювала над кліпами Coldplay і Джастіна Бібера. Вони ж працювали над кліпом співачки «Твої гріхи».