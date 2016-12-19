Михайло Боярський розповів всю правду про сварки в родині його дочки

Михайло Боярський розповів репортерам програми «Ти не повіриш» про стосунки його дочки — Єлизавети — з її чоловіком Максимом Матвєєвим, повідомляє видання 7days.

Останнім часом в ЗМІ циркулює тема про нібито неминуче розлучення зіркової пари. Михайло запевняє, що Єлизавета і Максим, як і більшість сімей, іноді з'ясовують стосунки, але ні про який розрив стосунків мова не йде. Боярський з великою теплотою відгукується про Максима, називаючи його «справжнім чоловіком».

Михайло також повідав про свою участь у вихованні онука Андрія (сина Єлизавети і Максима). Знаменитий артист дуже любить спілкуватися зі спадкоємцем своєї дочки і зізнається, що часто балує його подарунками.

«Ми не сюсюкаємося один з одним. Він до мене ставиться по-чоловічому. Довіряє мені і знає, що я його не ображу. Але багато з того, що я для нього роблю, йому шкідливо: я дозволяю йому дивитися мультики, дарую йому зайві, ймовірно, подарунки. Я дозволяю робити йому все. А це карається його батьками жорстоко...» — поділився Михайло.

Свого сина Єлизавета і Максим повністю відгородили від уваги сторонніх і не показують його фотографій ні в соціальних мережах, ні на світських заходах. Михайло розповів, що зовні Андрюша дуже схожий на свого тата, а характер перейняв мамин.

До речі, після Нового року Михайло відправиться в подорож зі своїм онуком. Разом з ним полетить і його дружина — Лариса Луппіан, а ось Єлизавета і Максим залишаться вдома, щоб мати можливість побути один з одним наодинці.