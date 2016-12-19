Трамп запропонував Сільвестру Сталлоне посаду в Білому домі

Таку інформацію отримали в Daily Mail від своїх джерел в Адміністрації президента США, повідомляє Quibbll.

Трамп вважає кандидатуру Сталлоне найбільш придатною для того, щоб «зробити мистецтво знову великим».

70-річний Сталлоне і раніше висловлював своє захоплення Трампом та свою зацікавленість у політиці.

«Мені подобається Трамп. Він як класичний персонаж Діккенса», — сказав Сталонне в інтерв’ю виданню Variety Magazine під час американської президентської гонки 2016 року року.

У тому ж інтерв’ю «Рембо» зізнався, що йому не дає спокою політична кар’єра Арнольда Шварценеггера. Тому він використовує хороший шанс, щоб повторити успіх свого колеги і друга.

Національний фонд підтримки мистецтв — створене в 1965 році агентство американського уряду, місія якого полягає в підтримці та фінансуванні мистецтва (від музеїв і опери до фолк-музики та дизайну), а також його популяризації.

Її нинішній керівник, художник і меценат Джейн Чу, зумів вибити для фонду річний бюджет близько $ 146 200 000.