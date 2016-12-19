Олексій Панін підготував колишній дружині шикарний подарунок
Сандальний російський актор планує подарувати екс-дружині квартиру.
Олексій Панін ніяк не може змиритися з тим, що колишня дружина Людмила Григор’єва його покинула, хоча пройшло вже два роки, і робить все, щоб вона пробачила йому, повідомляє Informing.
Три місяці знадобилося акторові, щоб перетворити стару однокімнатну квартиру в шикарну квартиру-студію, яку він планує подарувати екс-дружині.
«Я зробив все це для Люсі — так, як їй би сподобалося», — повідомив Панін.
Актор заявив, що зробив ремонт у квартирі для Люсі, щоб знала: щоб не трапилося, у неї є де жити.
Крім того, Олексій Панін набив нове татуювання на лівому плечі. Майстер скопіював улюблену фотографію актора, на якій він обіймає Люсю.
За словами Паніна, це татуювання нагадує йому про найщасливіший період в його житті, коли вони з Люсею були щасливі разом.