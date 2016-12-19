Померла американська кіноактриса Жа Жа Габор

Про це повідомляє журнал «Variety» з посиланням на представника актриси. Причиною смерті названо зупинку серця. Жа Жа Габор померла в своєму особняку в районі Бель-Ейр. Вона народилася в Будапешті. У 1936 році перемогла на конкурсі «Міс Угорщина». У 1958 році їй було присвоєно американську кінематографічну премію «Золотий глобус». Найбільшу популярність їй принесли ролі в таких стрічках, як «Мулен Руж», «Три історії кохання», «Серенада великої любові». Також Габор знімалася в телепередачах і телесеріалах.