Олена Ваєнга втрачає голос

В кінці листопада шанувальники Олени Ваєнги були вельми стурбовані її станом здоров'я. З'ясувалося, що співачка застудилася і була змушена скасувати концерти. Не змогли побачити виступ улюбленої співачки жителі Ізраїлю. Втім, досить швидко артистка відновилася, що, звичайно, здивувало і разом з тим порадувало фанатів. Однак радість фанатів, та й самої артистки була недовгою: з'ясувалося, що співачка знову захворіла. І на цей раз серйозно. Мабуть, позначилася надмірна працьовитість: замість лікарняного спокою вона вибирала роботу - і отримала ускладнення

«Пишу як є ... після скасування Ізраїлю ... я не долікувавшись пішла співати... результат такий ... наспівала" вузли "...

Олена виклала знімок висновку лікаря. В папері синім по білому написано: гострий ларинготрахеїт. І дійсно, у Олени через надмірні навантаження утворився вузол на зв'язках з правого боку. Зрозуміло, з таким діагнозом артистці настійно рекомендовано заборонити навантаження на голос до 25 грудня.

Однак співачка вирішила не сумувати і ставитися до цих подій філосовськи.

«Хм. Доспівалася ... Одна радість вдома хоч посиджу і "побачу" життя», - резюмувала співачка.