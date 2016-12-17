Алла Пугачова переживає за життя свого сімейства

Замок Пугачової і Галкіна в очікуванні Нового року. Фото: Instagram

Російська Примадонна Алла Пугачова, її чоловік - пародист Максим Галкін, - і їхні діти живуть у великому замку в селі Грязь. Площа особняка - 2,3 тис. кв. метрів. І, незважаючи на те, що він був побудований всього шість років тому, вже зараз у зоряного подружжя є всі підстави переживати за свою безпеку.

Відпочатку, будуючи будинок, робітники не врахували його особливостей, і з'явилася загроза обвалення. Щоб підлатати дах замка, доводиться регулярно викликати фахівців.

Майстер Денис Аксьонов розповів, що через неправильний монтаж почалося обвалення фасадного каменю замку. Крім того, потрібно було закрити виступаючі елементи замку від снігу і дощу.

Коли робітники прийшли в замок, то побачили там страхітливі фігури горгуль і лицаря з драконом, якими Галкін прикрасив замок. Під час ремонту особняка довелося прибрати облицювальний камінь, а на його місці з'явився оголений бетон, прикрити який допомогли фігури міфічних чудовиськ.

Замок став міцнішим, але ніхто не скаже, коли "заштопані" місця знову себе проявлять.

При цьому Пугачову, за її словами, лякає не стільки часткове руйнування замку, скільки можливість падіння горгуль. "Боюся, щоб не впали на нас ці дракони!" - говорила вона.

Будівельники заспокоїли Примадонну, мовляв, вони надійно закріплені. Насправді фігури тільки на вигляд масивні. Вони виконані в людський зріст, а всередині порожні і важать всього по 20 кілограмів.