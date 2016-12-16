Микита Джигурда показав неопубліковані інтимні фото Людмили Браташ

Епатажний актор Микита Джигурда показав представникам преси відверті знімки Людмили Браташ, в зґвалтуванні якої його звинувачує сестра покійної бізнесвумен, повідомляє Informing.

Раніше сестра нині покійної бізнесвумен Людмили Браташ звинуватила Микиту Джигурду в її зґвалтуванні. Скандальний актор дав прес-конференцію, в ході якої показав присутнім представникам преси знімки його куми, які раніше ніде не публікувалися.

На них Браташ зображена в роздягненому вигляді і несвідомому стані. Як стверджує Джигурда, в такому стані він виявив бізнесвумен за годину до Нового року, коли прийшов до неї додому — вона нікого не впізнавала і навіть не могла самостійно пересуватися.

Микита також стверджує, що відігрів свою куму і привів її до тями за допомогою масажу і «акту любові», а не насильства, запис якого сестра покійної якраз намагається використовувати як доказ у справі про зґвалтування.

Актор розповів, що його дії допомогли Людмилі прийти до тями, а її самопочуття погіршилося лише 1 січня після приходу Дмитра Куронова, з яким Браташ деякий час провела наодинці.

Крім того, Джигурда продемонстрував журналістам час зйомки скандального секс-відео, яке вже розлетілася по Мережі після звинувачення в зґвалтуванні, довівши, що запис був зроблений набагато раніше, ніж стверджує сестра покійної бізнесвумен.