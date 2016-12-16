Юлія Висоцька розповіла, чому не любить фотосесії

Російська актриса і телеведуча Юлія Висоцька в своєму відеоблозі заявила, що за весь час, працюючи на телеекранах, так і не звикла до фотосесій зі своєю участю, повідомляє VistaNews.

У своєму останньому відеоблозі, який на подив шанувальників носив досить специфічний характер, Висоцька розповіла, чому не любить фотографуватися і дала кілька порад для вдалих зйомок. За словами актриси, в неї досить незвичний погляд на такий вид творчості як фотосесії, в блозі вона заявила, що фото — це як натюрморт, їй важко завмерти на одному місці і при цьому вона відчуває себе, то фруктом, то підбитим птахом.

Телезірка також зазначила, що так і не звикла до телекамер, оскільки театральний жанр, до якого вона себе відносить, кардинально відрізняється від фото.