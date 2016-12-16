Мессі одружується з подругою дитинства

Футболіст вирішив нарешті офіційно оформити стосунки з Антонеллою Рокуццо, з якою вже виховує двох синів: 4-річного Тьяго і однорічного Матео, повідомляє «ТаблоID».

За відомостями видання, весілля Мессі планує відгуляти влітку наступного року. Ймовірно, в аргентинському місті Росаріо, де народилися і виросли закохані.

До слова, Ліонеля і Антонеллу ще в дитинстві познайомив двоюрідний брат дівчини.

Та зустрічатися вони почали лише в 2008-му році.