Мерайя Кері та Бейонсе опублікували різдвяну фотографію з дітьми

На знімку співачка зображена разом з Бейонсе, її дочкою Блу Айві і своїми близнюками — сином Морокканом Скоттом і дочкою Монро. Фото було зроблено за лаштунками різдвяного шоу Мераї All I Want For Christmas Is You, яке проходить в ці дні в театрі Beacon Theatre в Нью-Йорку, повідомляє Hello!.

«Люблю тебе, Бейонсе! Величезне спасибі за те, що прийшла на мій концерт сьогодні», — написала Кері, опублікувавши фотографію з колегою.

«Бекстейдж мого різдвяного концерту з нашими прекрасними дітьми», — написала Мерайя під другим знімком, на якому вони з Бейонсе зображені з Блу Айві, Морокканом, Монро і їхньою подругою.