Леді Гага поділилася з прихильниками зворушливим відео

Відома виконавиця Леді Гага неодноразово навмисно епатувала публіку своїми екстравагантними вбраннями, однак зараз все змінюється, повідомляє VistaNews.

Навіть у своєму новому кліпі на пісню «Million Reasons» співачка з'явилася в халаті і без макіяжу.

З самого початку своєї творчої кар'єри 30-річна співачка виступала перед своїми шанувальниками в незвичних образах. Однак віднедавна Леді Гага з'являється все в більш звичних елегантних нарядах, та й в Instagram знаменитості значно менше провокаційних фото. Кліп на пісню з нового альбому виконавиці не став винятком. У своїй новій роботі Леді Гага показалася перед камерою в простому вигляді — без тонни косметики на обличчі і в звичному, повсякденному одязі. При цьому ролик відрізняється душевністю і вийшов зворушливим, можливо, причиною тому є сама композиція, яка присвячена загиблій тітці співачки.

З моменту публікації відео на YouTube пройшло два дні, за які ролик набрав понад 4 мільйонів переглядів, а в мікроблозі ще 705 тисяч.