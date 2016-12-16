Алла Пугачова порадувала фанатів кокетливими новорічними образами

Артистка не тільки прикрасила свій замок, але й взяла участь в зйомках однієї з телепрограм. Стилісти підібрали зірці яскраве та стильне вбрання, повідомляє видання StarHit.

Пугачова нерідко вибирає для різних заходів міні-спідниці, які відкривають її стрункі ноги. Нещодавно в Мережі з'явилися фотографії співачки, зроблені під час зйомок однієї з новорічних передач. На них Алла Борисівна демонструє кілька кокетливих і яскравих образів.

На одному зі знімків, що з'явилися в Інтернеті, Пугачова приміряла костюм насиченого червоного кольору в поєднанні з однотонним беретом. Своє вбрання зірка доповнила бежевими човниками і масивним кулоном.

На іншій фотографії Алла Борисівна зображена в короткій і дуже жіночній сукні чорного кольору. Стилісти підібрали для знаменитості широкий пояс, що підкреслює її талію, а також кокетливий головний убір.

На думку фанатів Пугачової, їй йде будь-який образ.