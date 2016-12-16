Оля Полякова оголилася і прийняла ванну в прямому ефірі

Перші два випуски артистка зняла у власному будинку, а допомагала їй старша дочка Маша, яка також стала героїнею відео. Мама і дочка багато жартували, розповідали анекдоти, готували «правильний» сніданок, а також розповіли про організацію та церемонії нагородження переможців премії M1 Music Awards. Але третій сюжет шокував навіть досвідчених фанів Полякової.

Співачка вийшла в прямий ефір у Facebook з готельного номера в Миколаєві, спілкуючись з шанувальниками народна улюблениця набрала ванну, роздяглася догола і продовжила вести мовлення, знімаючи свої шикарні голі ноги.

«Я ще не дійшла до того стану, щоб показувати вам «це», — відповіла артистка на прохання підписників перевернути камеру. — Дуже боюся знімати це відео, переживаю, що щось зайве потрапить в кадр!»

Співачка зазначила, що любить починати день з прийому ванни, а не душа. Тому всюди возить з собою особливу дезінфікуючий засіб, яким особисто обробляє поверхні перед водними процедурами.