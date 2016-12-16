У Мережу потрапили перші знімки пам’ятника Жанні Фріске

З дня смерті Жанни Фріске, яка померла від онкологічного захворювання, пройшло більше півтора років. Лікарі діагностували у співачки неоперабельну пухлину головного мозку. Вся Росія збирала гроші на лікування артистки, але, на жаль, врятувати її не вдалося, повідомляє видання «Домашний очаг».

Батьки покійної і її сестра Наталя через кілька місяців після загибелі Жанни повідомили, що збираються встановити пам'ятник на її могилі, але незабаром розмови на цю тему були забуті.

Однак нещодавно Наталя повідомила, що вона і її батьки вибрали скульпторів, які вже приступили до роботи. Скульптори Левон Манукян та Іван Волков виготовили пам'ятник. Знімки цього твору вже потрапили в Мережу. Сестра Жанни зазначила, що це не остаточний варіант скульптури. За її словами, фахівці вже кілька разів вносили корективи в роботу.

«Ми ще поки не знаємо, коли буде готовий пам'ятник Жанні. Ми скульпторів не квапляться, тому що це все-таки творчий процес. Уже вдруге переробляємо пам'ятник. Зараз вже набагато краще. Очі схожі», — цитує Наталію «Комсомольськая правда».

Скульптура буде встановлена на могилі співачки. Батьки покійної артистки підкреслили, що в процес виготовлення і встановлення пам'ятника не залучений фактичний чоловік Жанни, телеведучий Дмитро Шепелєв.