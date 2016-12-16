Армен Джигарханян опинився в центрі судового розгляду

Співробітники Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханян намагаються оскаржити в суді свої звільнення, які вони вважають незаконними, повідомляє видання eg.ru.

На їхню думку, в тому, що відбувається в театрі, не останню роль грає молода дружина Джигарханяна, Віталіна Цимбалюк-Романовська, що стала також новим директором театру. Як розповіла костюмер Маргарита Черес, яка пропрацювала в театрі більше 20 років, у 2015 році її несподівано викликали до відділу кадрів і вручили трудову книжку, в якій було написано: «Звільнено за статтею «Невиконання посадових обов'язків».

Ще одну заяву написала актриса Дана Назарова, після народження дитини не отримала оплачувану відпустку по догляду за дитиною, а також звільнена.

Як зізналася актриса, вона намагалася поговорити з Цимбалюк-Романівською, щоб з'ясувати, чому так сталося, але та заблокувала її у всіх соцмережах, перестала брати слухавку і заборонила охороні пускати її в будівлю театру.

«У серпні цього року я подала в суд. Сподіваюся, на відновлення справедливості і розраховую виграти суд, щоб не дати можливість Віталіні вільно звільняти актрис, які народжують», — розповіла журналістам Дана Назарова.