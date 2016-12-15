Народна артистка Ада Роговцева потрапила в реанімацію

Народна артистка СРСР і УРСР, а також герой України Ада Роговцева потрапила в реанімацію.

За попередніми даними, у зірки кіно лікарі діагностували запалення легенів. Як стало відомо, Роговцевій стало погано після виступу в Дніпрі.

"Артистку екстрено госпіталізували у вівторок, 13 грудня, після виступу в Дніпрі. Там колектив давав виставу" Варшавська мелодія два". Після виступу Роговцевій стало погано, в лікарню вона потрапила із запаленням легенів".

Як стало відомо, після інциденту трупа продовжила гастролі в інших містах України без Роговцевої.