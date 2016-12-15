Антоніна Матвієнко похвалилася фотографіями з відпочинку

Антоніна Матвієнко похвалилася фотографіями з відпочинку

Співачка похвалилася в Instagram фотографіями з відпочинку.

Джерело: Відомості

Cпівачка зараз відпочиває в Єгипті разом зі своїм коханим, повідомляє VistaNews.  

Її акаунт в Instagram постійно поповнюється новими фотокадрами, в яких співачка ділиться моментами відпочинку. 

Закохана пара радіє життю, вони бешкетують на пляжі і роблять занурення з аквалангами на дно Червоного моря. 

Підписники зірки радіють новим фотознімкам і охоче «лайкають» фотоматеріали.

Шанувальники підкреслюють красу Антоніни Матвієнко, про що свідчать численні коментарі.

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