Антоніна Матвієнко похвалилася фотографіями з відпочинку

Cпівачка зараз відпочиває в Єгипті разом зі своїм коханим, повідомляє VistaNews.

Її акаунт в Instagram постійно поповнюється новими фотокадрами, в яких співачка ділиться моментами відпочинку.

Закохана пара радіє життю, вони бешкетують на пляжі і роблять занурення з аквалангами на дно Червоного моря.

Підписники зірки радіють новим фотознімкам і охоче «лайкають» фотоматеріали.

Шанувальники підкреслюють красу Антоніни Матвієнко, про що свідчать численні коментарі.