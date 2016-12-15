Антоніна Матвієнко похвалилася фотографіями з відпочинку
Співачка похвалилася в Instagram фотографіями з відпочинку.
Cпівачка зараз відпочиває в Єгипті разом зі своїм коханим, повідомляє VistaNews.
Її акаунт в Instagram постійно поповнюється новими фотокадрами, в яких співачка ділиться моментами відпочинку.
Закохана пара радіє життю, вони бешкетують на пляжі і роблять занурення з аквалангами на дно Червоного моря.
Підписники зірки радіють новим фотознімкам і охоче «лайкають» фотоматеріали.
Шанувальники підкреслюють красу Антоніни Матвієнко, про що свідчать численні коментарі.