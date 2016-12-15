Названо найкращі фільми жахів 2016 року

У список увійшли 15 фільмів, і лідером серед них виявився параноїдальний артхаус «Відьма», повідомляє VistaNews.

В основі сюжету цієї картини лежить історія пуританської сім'ї, яку в Новій Англії 17 століття громада виганяє за межі поселення. Вигнанці поселяються на відокремленій фермі недалеко від лісу. Незабаром в сім'ї починають відбуватися страшні речі: псується урожай, зникають діти, також відбуваються інші зловісні події. Успішність стрічки важко переоцінити: при спочатку витрачених на створення трьох мільйонів доларів, вона зібрала в прокаті понад сорок.

У рейтинг «страшилок» також увійшли: «Закляття 2», «І гасне світло ...», «Тиша», «Куіджа. Прокляття дошки диявола" та деякі інші фільми.