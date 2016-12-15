Микита Джигурда, здаючи тест на наркотики, в черговий раз шокував журналістів

Щоб зняти з себе звинувачення у вживанні наркотиків, він у супроводі групи журналістів вирушив в туалет, де оператор зняв на камеру, як він мочиться в баночку, а потім опускає в неї тест, здатний виявити в організмі людини п'ять найпоширеніших видів наркотиків, повідомляє видання «УзнайВсе».

Поки йшло тестування, Джигурда своїм розкотистим, хрипким басом співав представникам преси тибетські мантри, якими він нібито воскрешав свою куму. За свідченням журналістів, тест показав відсутність наркотиків в організмі актора.

Рраніше Микита Джигурда обіцяв здати тест на наркотики, щоб засудити адвоката своєї дружини Сергія Жорина, який стверджував, що Микита поводиться неадекватно в зв'язку з вживанням заборонених речовин.